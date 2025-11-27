Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 6 / Ausland
Brand in Armensiedlung in Bangladesch
Dhaka. Ein Brand in einem der größten Armenviertel der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka hat Tausende Menschen obdachlos gemacht. Rund 1.500 Hütten seien bei dem Feuer zerstört worden, schätzte die Feuerwehr. Der dichtbesiedelte Korail-Slum mit seinen etwa 100.000 Bewohnern liegt unweit wohlhabender Stadtteile wie Gulshan und Banani. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Gegenwind für Melonivom 27.11.2025
-
Damaskus provoziert Pogromevom 27.11.2025
-
Israel forciert Gazas Teilungvom 27.11.2025
-
US-Demokraten gegen Völkermordvom 27.11.2025