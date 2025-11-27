Gegründet 1947 Donnerstag, 27. November 2025, Nr. 276
Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 6 / Ausland

Brand in Armensiedlung in Bangladesch

Dhaka. Ein Brand in einem der größten Armenviertel der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka hat Tausende Menschen obdachlos gemacht. Rund 1.500 Hütten seien bei dem Feuer zerstört worden, schätzte die Feuerwehr. Der dichtbesiedelte Korail-Slum mit seinen etwa 100.000 Bewohnern liegt unweit wohlhabender Stadtteile wie Gulshan und Banani. (dpa/jW)

