Zweites Urteil gegen Frankreichs Expräsident

Paris. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy ist zum zweiten Mal rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das höchste Berufungsgericht bestätigte am Mittwoch in Paris die Verurteilung zu einem Jahr Haft wegen des Überziehens seiner Wahlkampfkosten 2012. (AFP/jW)