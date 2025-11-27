Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 6 / Ausland
Zweites Urteil gegen Frankreichs Expräsident
Paris. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy ist zum zweiten Mal rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das höchste Berufungsgericht bestätigte am Mittwoch in Paris die Verurteilung zu einem Jahr Haft wegen des Überziehens seiner Wahlkampfkosten 2012. (AFP/jW)
