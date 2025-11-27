Israels Militäreinsatz in Westbank ausgeweitet

Tel Aviv. Israel hat im von ihm besetzten Westjordanland einen neuen Militäreinsatz gestartet. Es handle sich um eine Antiterroroperation, teilte das Militär am Mittwoch mit. Der Einsatz habe am Morgen begonnen. Ziel war die Stadt Tubas im Norden des palästinensischen Gebiets. Nach Angaben des Gouverneurs von Tubas, Ahmed Al-Asaad, umstellten Streitkräfte die Stadt und bezogen in mehreren Vierteln Stellung. Sie seien von einem Hubschrauber unterstützt worden, der auch geschossen habe, sagte Al-Asaad der Nachrichtenagentur Reuters. Es habe Festnahmen gegeben. Bewohner seien angewiesen worden, ihre Häuser zu verlassen und nicht zurückzukehren, bevor der Einsatz beendet sei. Nach Einschätzung des Gouverneurs könne dies einige Tage dauern. Das Militär machte dazu zunächst keine Angaben.(Reuters/jW)