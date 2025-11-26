Istanbul. Wegen des Wettskandals im türkischen Fußball gehen dem Viertligisten Ağrıspor die Spieler aus. Der Verein trainiere zur Zeit mit lediglich sieben Spielern, weil 17 wegen des Wettskandals gesperrt seien, sagte der Vizepräsident des Klubs, Tekin Yusan, der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. »Zur Zeit ist der Kader des Managements und der Trainer größer als der der Spieler«, sagte er. Es sei eine schwierige Zeit für den Verein, so Yusan. Man wolle den Kader nun mit Jugendspielern aus der U19-Mannschaft auffüllen. Der Wettskandal erschüttert seit Wochen den türkischen Fußball. Der türkische Fußballverband (TFF) hatte Ende Oktober Vorwürfe bekanntgemacht, wonach insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten plaziert haben sollen. Auch gegen Vereine und Spieler wird ermittelt: 149 Schiedsrichter und mehr als 1.000 Spieler sind bisher für die Zeit der Ermittlung gesperrt worden. Aus der türkischen Topliga Süper Lig sind 27 Akteure betroffen. (dpa/jW)