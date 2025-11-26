Gegründet 1947 Mittwoch, 26. November 2025, Nr. 275
Aus: Ausgabe vom 26.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Sicherheitsbedenken: TSMC verklagt Exleiter

Hsinchu. Der weltweit größte Halbleiterproduzent TSMC hat vor dem taiwanesischen Gericht für geistiges Eigentum und Kommerz eine Klage gegen seinen ehemaligen Senior Vice President Wei-Jen Lo eingereicht, der kürzlich zum Konkurrenten Intel gewechselt ist. Es bestehe »eine hohe Wahrscheinlichkeit«, dass Lo Geschäftsgeheimnisse weitergibt, begründete TSMC die Klage. Lo war dort mit der Massenproduktion hochmoderner Chips betraut. Vergangene Woche erklärte auch der Wirtschaftsminister Taiwans, dass Ermittlungen gegen Lo eingeleitet worden seien. (Reuters/jW)

