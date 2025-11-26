Sicherheitsbedenken: TSMC verklagt Exleiter
Hsinchu. Der weltweit größte Halbleiterproduzent TSMC hat vor dem taiwanesischen Gericht für geistiges Eigentum und Kommerz eine Klage gegen seinen ehemaligen Senior Vice President Wei-Jen Lo eingereicht, der kürzlich zum Konkurrenten Intel gewechselt ist. Es bestehe »eine hohe Wahrscheinlichkeit«, dass Lo Geschäftsgeheimnisse weitergibt, begründete TSMC die Klage. Lo war dort mit der Massenproduktion hochmoderner Chips betraut. Vergangene Woche erklärte auch der Wirtschaftsminister Taiwans, dass Ermittlungen gegen Lo eingeleitet worden seien. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Abschaffung des Arbeitsrechtsvom 26.11.2025
-
Rohstoffwettlauf in Down Undervom 26.11.2025