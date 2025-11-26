Gegründet 1947 Mittwoch, 26. November 2025, Nr. 275
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

China baut weniger Kohlekraftwerke

Beijing. China hält den Kurs, im laufenden Jahr weniger Kohlekraftwerke zu genehmigen als 2024. In den ersten drei Quartalen sei mit einer Kapazität von rund 42 Gigawatt landesweit für das zweite Jahr in Folge die Nutzung von weniger Energie aus Kohle geplant worden, teilte Greenpeace East Asia am Dienstag mit. Expertin Gao Yuhe kommentierte: »Der Höhepunkt der Emissionen im chinesischen Energiesektor ist schon 2025 in Reichweite.« (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

