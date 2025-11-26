Gegründet 1947 Mittwoch, 26. November 2025, Nr. 275
Aus: Ausgabe vom 26.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

EZB prüft Vorwürfe gegen Deutschen Bank

Frankfurt. Die Bilanzierungspraktiken der Deutschen Bank sind in das Visier der Europäischen Zentralbank (EZB) geraten. Letztere prüfe Vorwürfe, wonach die Deutsche Bank Risiken in ihrer Bilanz zu niedrig angesetzt und ein irreführendes Bild ihrer Finanzlage gezeichnet haben soll, berichtete die Financial Times am Dienstag. Die Anschuldigungen stammten demnach von einem ehemaligen Mitarbeiter des Geldhauses, der »aggressive Netting- und außerbilanzielle Buchungstechniken« anprangere. Dabei werden finanzielle Verpflichtungen zusammengefasst und aufgerechnet, um das Kreditrisiko und die Kapitalanforderungen zu senken. Die Deutsche Bank erklärte, dass sie die üblichen Rechnungslegungsstandards anwende. (Reuters/jW)

