USA: Schritte gegen Muslimbruderschaft
Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Montag (Ortszeit) ein Verfahren zur Einstufung von Teilen der Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingeleitet. Es soll geprüft werden, ob die Organisation in bestimmten Ländern wie Ägypten oder Jordanien wegen Verbindungen zur Hamas sanktioniert werden soll. Diese ist historisch aus dem palästinensischen Zweig der Muslimbrüder hervorgegangen. Die USA und die Muslimbrüder kooperieren seit den 1950er Jahren bei der Bekämpfung gemeinsamer Feinde, wie zum Beispiel linker oder säkular panarabischer Bewegungen. (Reuters/jW)
