Afghanistan: Neuer Angriff Pakistans
Kabul. Afghanistan hat dem Nachbarland Pakistan nach dessen jüngstem Angriff in der Nacht zum Dienstag mit Vergeltung gedroht. »Zu gegebener Zeit wird eine Antwort erfolgen«, erklärte Sabihullah Mudschahed, Sprecher der Taliban-Regierung, in Kabul. Bei den Bombardements in der Nacht seien neun Kinder und eine Frau getötet worden. Die Luftangriffe erfolgten in einem jüngst erneut aufgeflammten Konflikt zwischen den beiden Ländern. Erst am Montag waren in der pakistanischen Stadt Peschawar drei Soldaten bei einem Bombenanschlag getötet worden. Anfang Oktober hatte Kabul Pakistan für Terrorangriffe in der Hauptstadt Kabul verantwortlich gemacht, woraufhin afghanische Einsatzkräfte pakistanische Militärkontrollpunkte im Grenzgebiet attackierten. Es kam dabei zu schweren Gefechten. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 26.11.2025
-
UNO stärkt Havannavom 26.11.2025
-
Terrorlabel auf dem Prüfstandvom 26.11.2025
-
Surinames langer Wegvom 26.11.2025
-
Trump-Plan abgespecktvom 26.11.2025