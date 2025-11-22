Möglicher Waffenstillstand in Ukraine sorgt für »Nervosität« an den Börsen

Frankfurt am Main. Für Nervosität an den Börsen sorgten am Freitag die Berichte über den aus Washington lancierten Vorschlag für ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland. An den Aktienmärkten gerieten die Rüstungswerte ins Rutschen: Im Dax verloren Rheinmetall 7,2 Prozent, im MDax gaben Renk und Hensoldt 8,4 und 6,6 Prozent nach. Am Ölmarkt brachen die Notierungen für WTI und Brent um mehr als zwei Prozent auf 57,38 beziehungsweise 61,87 Dollar je Fass ein. Das mögliche Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine könnte eine Lockerung von Sanktionen gegen russische Ölkonzerne zur Folge haben, was wiederum das globale Ölangebot erhöhen würde. (Reuters/jW)