Kryptowährungen: EZB warnt Banken vor Risiken

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vor den Risiken sogenannter Stablecoins für die Banken der Euro-Zone gewarnt. Ein deutliches Wachstum dieser an eine reale Währung gekoppelten Digitalanlagen könnte Privatvermögen der Kunden von den Banken abziehen, so die Notenbank am Montag. Die beiden größten Stablecoins gehören zu den größten Haltern von US-Staatsanleihen. Ihre Vermögensreserven sind mit denen der 20 größten Geldmarktfonds vergleichbar. »Ein Ansturm auf diese Stablecoins könnte einen Notverkauf ihrer Reserve-Vermögenswerte auslösen«, so die EZB. (Reuters/jW)