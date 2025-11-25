Alphawave-Übernahme durch Qualcomm erlaubt

Bonn. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die geplante Übernahme des britischen Halbleiterkonzerns Alphawave durch den Smartphonezulieferer Qualcomm. Man sehe keine nennenswerten Risiken für den Wettbewerb im Halbleiterbereich, teilte die Behörde am Montag mit. Mit dem Geschäft sind auch die kanadische, die südkoreanische und die US-Kartellaufsicht befasst. Alphawave entwickelt Verbindungstechnologien für Halbleiter, die vor allem für Rechenzentren für KI-Anwendungen eingesetzt werden. Zur Begründung der Entscheidung wurde auf die deutlich größeren Mitwettbewerber in der Branche verwiesen. (AFP/jW)