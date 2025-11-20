Aus: Ausgabe vom 20.11.2025, Seite 15 / Betrieb & Gewerkschaft
Amazon stellt deutlich mehr Saisonkräfte ein
München. Angesichts großer Bestellmengen in der Vorweihnachtszeit hat der Onlineriese Amazon sein Personal deutlich aufgestockt. Es seien rund 12.000 Saisonkräfte eingestellt worden; ungefähr 3.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte Amazon Deutschland am Dienstag mit. Die zeitlich befristeten Angestellten sind etwa als Sortierer tätig. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Betrieb & Gewerkschaft
-
Secondhandbedingungenvom 20.11.2025
-
Verdrängungsprozesse im Kreißsaalvom 20.11.2025