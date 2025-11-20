Amazon stellt deutlich mehr Saisonkräfte ein

München. Angesichts großer Bestellmengen in der Vorweihnachtszeit hat der Onlineriese Amazon sein Personal deutlich aufgestockt. Es seien rund 12.000 Saisonkräfte eingestellt worden; ungefähr 3.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte Amazon Deutschland am Dienstag mit. Die zeitlich befristeten Angestellten sind etwa als Sortierer tätig. (dpa/jW)