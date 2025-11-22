Aus: Ausgabe vom 22.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Japan: Weltgrößtes AKW soll wieder ans Netz
Tokio. Kashiwazaki-Kariwa, das größte Atomkraftwerk (AKW) der Welt, soll wieder ans Netz. Er werde den Neustart genehmigen, sagte der Gouverneur der japanischen Präfektur Niigata, Hideyo Hanazumi, am Freitag. 2011 hatte Japan nach der Tsunamikatastrophe von Fukushima alle Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun will es sie wieder betreiben, um seine Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Ohne Kommentarvom 22.11.2025
-
Schweiz verlässt Sonderwegvom 22.11.2025
-
KI korrigiert den Aktienmarktvom 22.11.2025