Japan: Weltgrößtes AKW soll wieder ans Netz

Tokio. Kashiwazaki-Kariwa, das größte Atomkraftwerk (AKW) der Welt, soll wieder ans Netz. Er werde den Neustart genehmigen, sagte der Gouverneur der japanischen Präfektur Niigata, Hideyo Hanazumi, am Freitag. 2011 hatte Japan nach der Tsunamikatastrophe von Fukushima alle Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun will es sie wieder betreiben, um seine Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern. (AFP/jW)