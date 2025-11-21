Frankreich: Kundgebung für sexuelle Rechte

Paris. Mit einem sechs Meter hohen Modell einer Verhütungsspirale haben Aktivistinnen in Paris am Dienstag gegen die Bedrohung sexueller Rechte protestiert. Anlass der Aktion auf dem Platz der Republik war der Umgang der US-Regierung mit Verhütungsmitteln, die für Frauen in afrikanischen Ländern bestimmt waren. Die Auslieferung der von der inzwischen aufgelösten Hilfsorganisation USAID gekauften Pillen, Spiralen und anderen Verhütungsmittel war von der aktuellen US-Regierung in Belgien blockiert worden. Nach monatelangem Streit um ihre Verwendung hatten die belgischen Behörden vergangene Woche mitgeteilt, dass der Großteil der Verhütungsmittel nicht mehr brauchbar sei. Die Installation des riesigen Intrauterinpessars ist Teil einer europaweiten Tournee unter dem Motto »Freeda Womb«, die auf die Bedrohung sexueller und reproduktiver Rechte weltweit aufmerksam machen will. (AFP/jW)