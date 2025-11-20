»Arbeit und Gewerkschaft beim BSW« gegründet

Berlin. Die Arbeiter und Gewerkschafter innerhalb des BSW organisieren sich. Die neu gegründete AGBSW – Arbeit und Gewerkschaft beim BSW – wird sich am Sonntag zu ihrer ersten bundesweiten Mitgliederversammlung zusammenfinden, wie die Initiatoren in einer Pressemitteilung erklärten. Nach eigenen Angaben sind mehr als 250 Kolleginnen und Kollegen inzwischen Mitglied im AGBSW. Sie wollen sich »organisieren, streiken, kämpfen und sind politisch aktiv für die Interessen aller Kolleginnen und Kollegen, für eine sozial gerechte Gesellschaft«. Diesen Einsatz für gewerkschaftlich orientierte Ziele verbindet AGBSW explizit mit dem Kampf gegen Krieg und Hochrüstung. Denn die Rechte der Beschäftigten, »alle von der Arbeiterbewegung erkämpften sozialen Errungenschaften und die Demokratie sind unvereinbar mit Krieg«, heißt es in der Mitteilung. AGBSW versteht sich »als Teil der Arbeiterbewegung und der Friedensbewegung«, sagte Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär und einer der Initiatoren der Gründung. (jW)