Frankreich: Ermittlungen nach Pétain-Huldigung

Strasbourg. Wegen einer Gedenkmesse für den Staatschef des Vichy-Regimes Philippe Pétain in Verdun ermitteln die Behörden gegen die Organisatoren der Veranstaltung. Ermittelt werde unter anderem wegen »öffentlicher Leugnung von Verbrechen gegen die Menschheit während des Zweiten Weltkrieges«, erklärte Staatsanwältin Delphine Moncuit am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Pétain war maßgeblich für die französische Kollaboration mit den deutschen Besatzern zwischen 1940 und 1944 verantwortlich, auch bei der Deportation der französischen Juden. Die Veranstaltung am Sonnabend war im Vorfeld durch den Bürgermeister von Verdun verboten worden, ein Gericht hatte das Verbot jedoch aufgehoben. (AFP/jW)