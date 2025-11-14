USA und UAE kooperieren bei KI-Drohnen
Abu Dhabi. Waffenproduzenten aus den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) haben eine Zusammenarbeit bei der Produktion von mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Drohnen vereinbart. Die US-Waffenschmiede Anduril und der staatliche Rüstungskonzern Edge der Vereinigten Arabischen Emirate werden die leichte Überwachungsdrohnen vom Typ »Omen« an einem Standort in Abu Dhabi herstellen, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Die »Omen«-Drohnen sollten nur das »erste von vielen« Produkten sein, die aus der Kooperation zwischen Washington und Abu Dhabi hervorgehen sollen. Die Produktion der Drohne werde Ende 2028 beginnen. (AFP/jW)
