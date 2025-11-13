Gegründet 1947 Donnerstag, 13. November 2025, Nr. 264
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Infineon: KI-Boom nach Gewinneinbruch

Neubiberg. Der Halbleiterproduzent Infineon beendet das Geschäftsjahr mit sinkenden Gewinnen und hofft auf den KI-Boom. Unterm Strich verdiente der Halbleiterhersteller von Oktober 2024 bis September 2025 gut eine Milliarde Euro, rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch der Umsatz sank leicht, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. »Das Jahr war geprägt von einer anhaltenden Schwäche in der Mehrzahl unserer Zielmärkte«, sagt Konzernchef Jochen Hanebeck. Angesichts der Herausforderungen sei das Ergebnis aber »durchaus respektabel«. (jW/dpa)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Kapital & Arbeit