Infineon: KI-Boom nach Gewinneinbruch
Neubiberg. Der Halbleiterproduzent Infineon beendet das Geschäftsjahr mit sinkenden Gewinnen und hofft auf den KI-Boom. Unterm Strich verdiente der Halbleiterhersteller von Oktober 2024 bis September 2025 gut eine Milliarde Euro, rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch der Umsatz sank leicht, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. »Das Jahr war geprägt von einer anhaltenden Schwäche in der Mehrzahl unserer Zielmärkte«, sagt Konzernchef Jochen Hanebeck. Angesichts der Herausforderungen sei das Ergebnis aber »durchaus respektabel«. (jW/dpa)
