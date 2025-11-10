Gegenseitige Angriffe auf Energieversorgung

Belgorod/Kiew. Mehrere russische Regionen an der Grenze zur Ukraine sind von den Folgen nächtlicher ukrainischer Angriffe auf die Energieversorgung betroffen. Wie die Behörden in der Region Belgorod mitteilten, waren etwa 20.000 Haushalte am Sonntag ohne Strom. Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte auf Telegram, das »Strom- und Heizungsnetz« habe »schwere Schäden« davongetragen. Auch Russland griff die Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Der staatliche ukrainische Energieversorger teilte am Sonntag mit, dass seine Stromerzeugungskapazität auf »Null« gesunken sei. (AFP/jW)