Gegründet 1947 Montag, 17. November 2025, Nr. 267
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.11.2025, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Zur Krise im Jemen: Historische Wurzeln und die Suche nach Frieden«. Vortrag. Eine Lösung des komplexen Konflikts in Jemen ist schwierig, da zahlreiche regionale und internationale Akteure beteiligt sind. Wirtschaftliche Interessen spielen dabei ebenso eine Rolle wie kulturelle und religiöse Identitäten. Deutschland ist durch Waffenlieferungen darin verstrickt. Dienstag, 18.11., 19 Uhr. Ort: Kleiner Moritzsaal, Moritzplatz 5, Augsburg. Veranstalter: Augsburger Friedenswoche

»Zukünftige Klimakatastrophe – gibt es noch hoffnungsvolle Perspektiven?« Vortrag. Es referiert Dr. Helmut Selinger, Physiker und langjährig aktiv in der kapitalismuskritischen Umweltbewegung. Mittwoch, 19.11., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, München, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: ISW München und andere

»Die Welt im Umbruch«. Vortrag von jW-Autor Jörg Kronauer über die geopolitische Lage, insbesondere zu BRICS-Staaten und den USA. Freitag, 21.11., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Leserinitiative Hannover

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.