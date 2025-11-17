Gegründet 1947 Dienstag, 18. November 2025, Nr. 268
Aus: Ausgabe vom 17.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Griechenland beliefert Ukraine mit US-LNG

Athen. Griechenland liefert der Ukraine in den Wintermonaten Flüssigerdgas (LNG) aus den USA. Die Lieferungen sollen von Dezember bis März 2026 erfolgen, teilte am Sonntag ein griechischer Regierungsvertreter mit. Das Abkommen sei zwischen der griechischen Gasgesellschaft DEPA und der ukrainischen Naftogas während eines Besuchs von Präsident Wolodimir Selenskij in Athen unterzeichnet worden. »Wir werden fast zwei Milliarden Euro für Gasimporte aufbringen, um die durch russische Angriffe verursachten Verluste in der ukrainischen Produktion auszugleichen«, kommentierte Selenskij auf Telegram. (Reuters/jW)

  • Leserbrief von Onlineabonnent/in Gabriel Toledo aus Berlin (17. November 2025 um 10:22 Uhr)
    Dass der Clown mit wir nicht die Ukraine, sondern die europäischen Steuerzahler meint, sollte dabei vielleicht noch einer Erwähnung wert sein.

