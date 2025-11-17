Aus: Ausgabe vom 17.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Israels Statistikbüro: BIP wächst deutlich
Jerusalem. Das israelische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Zentrale Statistikbüro am Sonntag mitteilte. Laut einer Reuters-Umfrage hatten Beobachter zuvor mit einem Plus von acht Prozent gerechnet. Angetrieben wurde die Entwicklung von einem Zuwachs bei Konsumausgaben (plus 23,0 Prozent), Exporten (plus 23,3 Prozent) und Investitionen (plus 36,9 Prozent). (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Gabriel Toledo aus Berlin (17. November 2025 um 10:16 Uhr)Deutlicher kann man es kaum sagen: Für den jeweiligen Gewinner ist Krieg durchaus ein lohnendes Geschäft.
- Antworten
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Streik gegen den Mangelvom 17.11.2025
-
Zusätzlich erzeugter Preisdruckvom 17.11.2025