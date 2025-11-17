Israels Statistikbüro: BIP wächst deutlich

Jerusalem. Das israelische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Zentrale Statistikbüro am Sonntag mitteilte. Laut einer Reuters-Umfrage hatten Beobachter zuvor mit einem Plus von acht Prozent gerechnet. Angetrieben wurde die Entwicklung von einem Zuwachs bei Konsumausgaben (plus 23,0 Prozent), Exporten (plus 23,3 Prozent) und Investitionen (plus 36,9 Prozent). (Reuters/jW)