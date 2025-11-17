Gegründet 1947 Dienstag, 18. November 2025, Nr. 268
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Israels Statistikbüro: BIP wächst deutlich

Jerusalem. Das israelische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Zentrale Statistikbüro am Sonntag mitteilte. Laut einer Reuters-Umfrage hatten Beobachter zuvor mit einem Plus von acht Prozent gerechnet. Angetrieben wurde die Entwicklung von einem Zuwachs bei Konsumausgaben (plus 23,0 Prozent), Exporten (plus 23,3 Prozent) und Investitionen (plus 36,9 Prozent). (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
  • Leserbrief von Onlineabonnent/in Gabriel Toledo aus Berlin (17. November 2025 um 10:16 Uhr)
    Deutlicher kann man es kaum sagen: Für den jeweiligen Gewinner ist Krieg durchaus ein lohnendes Geschäft.

Mehr aus: Kapital & Arbeit