Abfindungen bei Tik Tok Deutschland erstreikt
Berlin. Im Konflikt um die Kündigungen von Contentmoderatoren bei Tik Tok Deutschland hat die Einigungsstelle nach Protesten einen Beschluss zugunsten der Gekündigten gefasst. Die Grundabfindung betrage nun mindestens 17.000 Euro und könne bei längerer Betriebszugehörigkeit oder dank Zuschlägen höher ausfallen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Hänge am Job ein Aufenthaltstitel, gelte ferner eine längere Kündigungsfrist. Bis zuletzt habe Tik Tok derlei tarifvertragliche Regelungen abgelehnt. »Der Widerstand hat sich gelohnt – individuell wie kollektiv«, erklärte Kathlen Eggerling für die Gewerkschaft. Der Streik im Juli war der erste bei einer Social-Media-Plattform in Deutschland. Die Contentmoderation leiste fortan künstliche Intelligenz – mit »negativen Folgen für die Nutzer«, hieß es weiter. (jW)
