US-Gericht: Weiter keine Lebensmittelhilfen

Washington. Inmitten der Haushaltssperre in den USA hat der Oberste Gerichtshof des Landes die Aussetzung der Lebensmittelhilfen verlängert. Der Supreme Court entschied am Dienstag (Ortszeit), dass der am Freitag angeordnete Verwaltungsaufschub bis Donnerstag abend gilt. In der vergangenen Woche hatte ein US-Gericht die Regierung von US-Präsident Donald Trump angewiesen, die Finanzierung der Lebensmittelhilfen für November bis Freitag abend in vollem Umfang bereitzustellen. Das US-Justizministerium legte daraufhin Berufung ein. (AFP/jW)