Aus: Ausgabe vom 13.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Entgeltverhandlungen bei VW vorgezogen

Wolfsburg. In Sachen Kürzungen beim Autobauer Volkswagen werden die Verhandlungen über ein neues Entgeltsystem vorgezogen, berichtete dpa am Mittwoch. Die Tarifvertragsparteien kamen gleichentags erstmals zusammen, rund sieben Wochen vor dem ursprünglich geplanten Auftakt am 1. Januar, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung hieß. Das veraltete und zu komplexe System soll erneuert werden, gleichzeitig werde das Gesamtvolumen um sechs Prozent sinken, sagte Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Marke Volkswagen. (dpa/jW)

