Deutschland: Weiter hohe Verbraucherpreise

Wiesbaden. Das Leben in Deutschland hat sich im Oktober nicht mehr ganz so stark verteuert. Doch mit 2,3 Prozent hält sich die Inflation über der Zweiprozentmarke, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Vor allem für Dienstleistungen mussten Verbraucher deutlich mehr zahlen als im Oktober 2024, so die Wiesbadener Statistiker. Auch die Lebensmittelpreise zogen weiter an, wenn auch weniger als in den Monaten zuvor. Überdurchschnittlich teurer als ein Jahr zuvor waren abermals Dienstleistungen, zu denen Reisen und Autoreparaturen zählen. Hier stiegen die Preise um 3,5 Prozent. Deutlich teurer wurden unter anderem Personenbeförderung (plus 11,4 Prozent) und Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (plus 8,0 Prozent). (dpa/jW)