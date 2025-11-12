Polizeieinsatz bei Gedenken an Pogromopfer

Lahr. Bei einem Gedenken an die Opfer der antisemitischen Pogromnacht der Nazis vom 9. November 1938 hat die Polizei am Sonntag im baden-württembergischen Lahr einen 17jährigen festgenommen. Der Jugendliche soll versucht haben, eine israelische Flagge in Brand zu setzen, wie die Polizei mitteilte. Auch ein 32 Jahre alter Mann wurde demnach festgenommen, der Teilnehmende der Gedenkveranstaltung beleidigt haben soll. Nach einem dritten, bislang unbekannten Mann, der eine weitere Flagge beschädigt haben soll, werde gefahndet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Rund 15 Menschen sollen sich mit Exemplaren der israelischen Nationalflagge im Friedrich-Ebert-Park versammelt haben, um zu gedenken und zu beten. Eine Gruppe junger Männer, die offenbar zufällig auf die Veranstaltung aufmerksam geworden war, habe die Zusammenkunft durch laute Rufe und Beleidigungen gestört. Im weiteren Verlauf soll der 17jährige die Flagge entwendet haben. (dpa/jW)