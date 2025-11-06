Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Ausland

Putin ordnet Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests an

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Regierung angewiesen, Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests Russlands zu treffen. Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates beauftragte er die Ministerien für Verteidigung und Äußeres, die Geheimdienste, aber auch die zivilen Ministerien am Mittwoch, Vorschläge auszuarbeiten. Das geht aus der Mitschrift des Kremls von der Sitzung hervor.

Zugleich betonte Putin, dass Moskau sich immer an den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen gehalten habe. Es werde sich auch weiter daran halten, solange andere Staaten keine Atomwaffen testen. »Wenn die USA oder andere Vertragsstaaten solche Versuche unternehmen, wird Russland seinerseits entsprechend antworten«, sagte er. Auch in den USA hatte Präsident Donald Trump zuvor Atomwaffentests seines Landes angekündigt, ohne dies näher zu erläutern. (dpa/jW)

