Drei Milliarden Euro mehr für die Ukraine

Axel Heimken/dpa Sein Geld wert: Flugabwehrraketensystem vom Typ »Patriot«

Berlin. Die Bundesregierung will die finanzielle Hilfe für die Ukraine um drei Milliarden Euro aufstocken. Das Geld solle für Artillerie, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge, aber auch für die Wiederbeschaffung zweier »Patriot«-Systeme genutzt werden, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet.

»Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine und ist der größte Unterstützer der Ukraine in Europa«, hieß es im Ministerium. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) werde in Abstimmung mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine entsprechende Vorlage ins parlamentarische Verfahren einbringen.

Darüber berät dann am kommenden Donnerstag in der sogenannten Bereinigungssitzung der Haushaltsausschuss des Bundestags. Der Haushalt für 2026 soll Ende des Monats im Parlament beschlossen werden. Bisher sieht er 8,5 Milliarden Euro für die Ukraine vor. (dpa/jW)