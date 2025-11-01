US-Haushaltssperre: Lebensmittelhilfen für Millionen Menschen laufen aus

Eric Gay/AP/dpa Im »reichsten Land der Erde« sind über 40 Millionen Menschen auf Lebensmittelunterstützung angewiesen: Helfer beladen ein Fahrzeug in einer Ausgabestelle (San Antonio, 27.10.2025)

Washington. Wegen der Haushaltssperre in den USA laufen am Samstag Lebensmittelhilfen für Millionen bedürftige Menschen aus. Betroffen ist das sogenannte Snap-Programm, auf das rund 42 Millionen US-Bürgerinnen und -bürger angewiesen sind, also gut jeder achte Mensch in den Vereinigten Staaten. Die oppositionellen Demokraten drängen die Regierung von US-Präsident Donald Trump zu einer Notfinanzierung von Lebensmittelmarken, doch diese ist nicht in Sicht. Der sogenannte Shutdown dauert bereits seit einem Monat an, weil sich die Republikaner und die Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. Fast 700.000 Bundesmitarbeiter sind deshalb im Zwangsurlaub, noch mehr müssen ohne Bezahlung weiterarbeiten. Dazu gehören unverzichtbare Berufsgruppen wie Fluglotsen oder Polizisten. (AFP/jW)