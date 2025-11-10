Startverbot für MD-11-Flieger

Washington. Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky, bei dem mindestens 14 Menschen ums Leben kamen, hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ein Startverbot für alle Flieger vom Typ MD-11 und vom Typ MD-11F verhängt. Das vorübergehende Flugverbot gelte solange, »bis das Flugzeug untersucht wurde und alle angebrachten Fehlerbehebungen ausgeführt wurden«, hieß es am Sonnabend. Grund für die Maßnahme ist laut FAA ein Absturz, bei dem sich »das linke Triebwerk während des Starts vom Flügel« gelöst hatte. (AFP/jW)