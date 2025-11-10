Gegründet 1947 Montag, 10. November 2025, Nr. 261
Aus: Ausgabe vom 10.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

COP 30: Steuer für Luxusflüge gefordert

Belém. Flüge in den Premiumklassen und mit Privatjets besteuern, um den Klimaschutz zu finanzieren: Für dieses Vorhaben will eine Gruppe von bislang gut einem Dutzend Ländern beim Weltklimagipfel COP 30, der am Montag in Brasilien startet, werben. Deutschland ist bislang nicht dabei. Der CO2-Fußabdruck, den Passagiere der Business- und der ersten Klasse von Linienflügen hinterlassen, ist ungefähr dreimal so groß wie der von Passagieren in der Economy-Klasse. Privatjets stoßen sogar 14mal soviel klimaschädliches CO2 pro Passagier und Flugkilometer aus wie Linienmaschinen. (AFP/jW)

