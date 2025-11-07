Aus: Ausgabe vom 07.11.2025, Seite 14 / Medien
Blikk-Chefs verlassen Blatt nach Übernahme
Budapest. Nach der Übernahme von Blikk, der meistgelesenen Zeitung in Ungarn, durch den dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán nahestehenden Medienkonzern Indamedia hat der Chefredakteur des Boulevardblatts seinen Rückzug angekündigt. Iván Nagy, erklärte am Montag abend, dass er und der Leiter der Inhaltsentwicklung die Zeitung verließen. Blikk erreicht Millionen von Lesern. (AFP/jW)
