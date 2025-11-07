Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.11.2025, Seite 14 / Medien

Blikk-Chefs verlassen Blatt nach Übernahme

Budapest. Nach der Übernahme von Blikk, der meistgelesenen Zeitung in Ungarn, durch den dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán nahestehenden Medienkonzern Indamedia hat der Chefredakteur des Boulevardblatts seinen Rückzug angekündigt. Iván Nagy, erklärte am Montag abend, dass er und der Leiter der Inhaltsentwicklung die Zeitung verließen. Blikk erreicht Millionen von Lesern. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.