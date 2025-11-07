Video sorgt für Protest gegen ICE-Einsatz

Chicago. Die Festnahme einer kolumbianischen Kindergärtnerin an ihrem Arbeitsplatz durch die US-Einwanderungsbehörde (ICE) in Chicago sorgt in den USA für Aufsehen. In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie zwei ICE-Beamte eine Frau brutal aus dem Kindergartengebäude zerren. Der Einsatz soll am frühen Mittwoch morgen (Ortszeit) vor den Augen von Kindern und Betreuern stattgefunden haben. Das Video wurde von dem Vater eines Kindes aufgenommen, später im Internet geteilt und von US-Medien aufgegriffen. »Das sind mit die erschreckendsten Videoaufnahmen, die ich je in meiner Amtszeit gesehen habe«, sagte der Lokalpolitiker Matt Martin dem Sender NBC Chicago. (dpa/jW)