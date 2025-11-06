Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.11.2025, Seite 15 / Betrieb & Gewerkschaft

Tarifverhandlungen für Landwirtschaft vertagt

Kassel. Die Tarifverhandlungen für die rund 500.000 Beschäftigten in der Landwirtschaft sind am 31. Oktober in Kassel ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Obwohl die Forderung der IG BAU nach 15 Prozent mehr Lohn bereits vor den Gesprächen bekannt war, konnten oder wollten die Verhandler der Gegenseite dazu nichts sagen. Sie haben darum gebeten, »sich jetzt mit den Landesverbänden auszutauschen und abzustimmen«, wie die IG BAU am Wochenende mitteilte. Die IG BAU und die Vertreter des Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände wollen am 22. Januar 2026 in Berlin weiterverhandeln. Für eine Fachkraft bedeutet eine Erhöhung von 15 Prozent einen Aufschlag von 15,64 Euro auf 18 Euro. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Die Veranstaltung und Ausstellungseröffnung zu 50 Jahre Besatzung der Westsahara findet MORGEN (Donnerstag, 6.11.) statt. Wir bitten den Fehler in der heutigen Printausgabe zu entschuldigen.