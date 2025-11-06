Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Aus: Ausgabe vom 06.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Shein und Temu mit Milliardenumsatz in BRD

Berlin. Die beiden chinesischen Onlineplattformen Shein und Temu werden nach Prognose des Handelsverbandes HDE in diesem Jahr etwa 3,3 Milliarden Euro in Deutschland umsetzen. Den Gesamtumsatz von Händlern aus sogenannten Drittstaaten außerhalb der EU in Deutschland setzt der HDE für das zu Ende gehende Jahr auf gut acht Milliarden Euro an. (Reuters/jW)

