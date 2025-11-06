Shein und Temu mit Milliardenumsatz in BRD
Berlin. Die beiden chinesischen Onlineplattformen Shein und Temu werden nach Prognose des Handelsverbandes HDE in diesem Jahr etwa 3,3 Milliarden Euro in Deutschland umsetzen. Den Gesamtumsatz von Händlern aus sogenannten Drittstaaten außerhalb der EU in Deutschland setzt der HDE für das zu Ende gehende Jahr auf gut acht Milliarden Euro an. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
