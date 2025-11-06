BMW hat seinen Gewinn verdreifacht

München. BMW hat im dritten Quartal seinen Gewinn mehr als verdreifacht. Unterm Strich verdiente der Münchner Konzern rund 1,7 Milliarden Euro, wie er mitteilte. Der Anstieg geht vor allem darauf zurück, dass das Vergleichsquartal aus dem Vorjahr durch Probleme mit Bremsen ungewöhnlich schlecht war. Im Vergleich zu den Konkurrenten steht BMW dennoch am besten da. Laut Branchenbeobachter Ferdinand Dudenhöffer habe sich Mercedes mit seinem Fokus auf Luxus verspekuliert, Porsche habe zu stark und schnell auf E-Mobilität gesetzt. Audi leide nach wie vor an der Dieselkrise. VW sei mit seinem Stellenstreichungsprogramm beschäftigt. Aber auch bei BMW sieht Dudenhöffer Schwachpunkte. So fördere der Hersteller seine Verkäufe zumindest in Deutschland mit teilweise hohen Rabatten.(dpa/jW)