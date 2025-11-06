BASF: Start für neues Werk in China

Ludwigshafen. Deutschlands größter Chemiekonzern BASF nimmt in seinem Milliardenwerk in China schrittweise den Betrieb auf. Im November habe der Konzern mit der Herstellung erster Produkte aus dem Verbund in Zhanjiang begonnen, teilte der Dax-Konzern mit. Das Werk in Zhanjiang hatte Ex-BASF-Chef Martin Brudermüller gegen harte Widerstände durchgesetzt. Kritiker warnten, BASF mache sich nach teuren Abschreibungen in Russland erneut abhängig. Das BASF-Management argumentiert hingegen, am riesigen Wachstumsmarkt China führe kein Weg vorbei. (dpa/jW)