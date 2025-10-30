Gegründet 1947 Donnerstag, 30. Oktober 2025, Nr. 252
29.10.2025, 18:14:24 / Inland

Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park angekommen

Ankunft_Airbus_A310_87695078.jpg
Philipp Schulze/dpa
Warum sind die nicht einfach geflogen? (Hodenhagen, 28.10.2025)

Hodenhagen. Ein ausrangierter Bundeswehr-Airbus ist am Mittwoch mithilfe eines Schwerlasttransporters im Serengeti-Park angekommen. Die finale, rund zehn Kilometer lange Strecke bis zum Park im Heidekreis sei ohne größere Zwischenfälle verlaufen, teilte eine Sprecherin des Serengeti-Parks mit. Über insgesamt drei Nächte wurde der A310 vom Truppenübungsplatz Lohheide zum Safaripark in der Südheide gebracht, wobei Umweltauflagen gemäß an hunderten Bäumen Äste hochgebunden werden mussten. Um seine Überführung durch ein Naturschutzgebiet hatte es jahrelang Streit gegeben. Wegen eines neuen Verfahrens zum Tieferlegen des Rumpfes erlaubte die Region Hannover das Vorhaben schließlich. Bis zum Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen werden. (dpa/jW)

