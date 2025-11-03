Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Campari: Aktienpaket beschlagnahmt
Mailand. Italiens Finanzpolizei hat Aktien des weltweit tätigen Spirituosenkonzerns Campari im Wert von annähernd 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt, berichtete dpa am Sonnabend. Hintergrund sind Vorwürfe, dass bei Geschäften im Ausland in großem Stil Steuern hinterzogen worden seien, wie ferner die Ermittlungsbehörden mitteilten. Die Aktien gehören dem Mehrheitsaktionär des Mailänder Traditionskonzerns. Campari gehört zu Italiens bekanntesten Marken. (dpa/jW)
