Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

IW-Umfrage: BRD-Wirtschaft in Dauerkrise

Berlin. Die deutsche Wirtschaft steht vor einem weiteren schwierigen Jahr. Darauf deutet eine neue Konjunkturumfrage des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hin, berichtete dpa am Sonntag. Ein Stimmungsumschwung in BRD-Unternehmen und eine Konjunkturwende mit einer »Aufschwungsqualität« ließen sich nicht erkennen. Viele Firmen planen einen Stellenabbau. Nach zwei Jahren ohne Wirtschaftswachstum rechnen die Bundesregierung und Institute für das laufende Jahr allenfalls mit einem Miniwachstum. Nach einem Minus im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal. (dpa/jW)

