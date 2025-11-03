Nexperia: Chiplieferung für BRD-Autoindustrie

Beijing. Im Streit um die Lieferprobleme beim wichtigen Chiphersteller Nexperia hoffen Bundesregierung und BRD-Kapital nach neuen Aussagen aus China auf einen Ausweg aus der Krise, berichtete dpa am Sonntag. Zuvor hatte die Regierung in Beijing die Ausfuhr dringend benötigter Halbleiter in Aussicht gestellt. Als Reaktion teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin auf dpa-Anfrage mit: »Die jüngsten Meldungen aus China sind positive erste Signale der Entspannung.« In der Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums hieß es, man bitte Firmen, die Probleme hätten, das Ministerium zu kontaktieren. (dpa/jW)