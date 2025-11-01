NSU: Mutmaßliche Unterstützerin vor Gericht
Dresden. Vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt am kommenden Donnerstag der Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der faschistischen Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU). Der Generalbundesanwalt legt Susann E. neben der Beihilfe zur besonders schweren räuberischen Erpressung eine Unterstützung des NSU zur Last. Der Anklage zufolge soll E. gewusst haben, dass die drei NSU-Haupttäter Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos unter falschen Identitäten im Untergrund lebten und bereits Morde sowie Raubüberfälle begangen hatten. E. soll Zschäpe mehrfach ihre Krankenkassenkarte überlassen haben. Außerdem soll sie erlaubt haben, dass mit ihren persönlichen Daten Bahncards bestellt wurden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
