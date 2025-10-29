Nazigegner verhindern Aufmarsch in London

London. Ein vom UKIP-Führer Nick Tenconi organisierter Aufmarsch konnte nach starkem Widerstand von Antirassisten in London verhindert werden. Geplant war er für vergangenen Sonnabend im Osten der britischen Hauptstadt, wurde aber von den Behörden verboten, wie der Socialist Worker am selben Tag berichtete. Tenconi war demnach gezwungen, mit etwa 100 seiner Anhänger in einer Kirche im Zentrum der Stadt zusammen-zukommen. Unweit davon versammelten sich rund 200 Antifaschisten im Hyde Park zu einer vom Zusammenschluss »Stand Up To Racism« (Sutra) organisierten Demonstration. Die Polizei hatte demnach allerdings strenge Auflagen erlassen, die Proteste in einem großen Teil des Parks untersagten. Die Nazigegner seien von Beamten »schikaniert, verfolgt und vertrieben« sowie mehrere Personen festgenommen worden. (jW)