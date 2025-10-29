Aus: Ausgabe vom 29.10.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Amazon ersetzt 14.000 Jobs durch KI
San Francisco. Der US-Handelsriese Amazon plant, weltweit Tausende Beschäftigte durch künstliche Intelligenz (KI) zu ersetzen. Um »Bürokratie weiter abzubauen, Hierarchieebenen abzuschaffen und Ressourcen neu zuzuweisen« sollen in einem noch unbestimmten Zeitraum zunächst 14.000 Bürojobs gestrichen werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. In US-Medien war am Montag von bis 30.000 Stellen die Rede.(AFP/jW)
