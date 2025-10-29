Gegründet 1947 Mittwoch, 29. Oktober 2025, Nr. 251
Amazon ersetzt 14.000 Jobs durch KI

San Francisco. Der US-Handelsriese Amazon plant, weltweit Tausende Beschäftigte durch künstliche Intelligenz (KI) zu ersetzen. Um »Bürokratie weiter abzubauen, Hierarchieebenen abzuschaffen und Ressourcen neu zuzuweisen« sollen in einem noch unbestimmten Zeitraum zunächst 14.000 Bürojobs gestrichen werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. In US-Medien war am Montag von bis 30.000 Stellen die Rede.(AFP/jW)

