Engere Bindung Japans an USA

Tokio. Japan und die USA wollen ihre Verteidigungs- und Wirtschaftskooperation deutlich ausbauen und China ausbooten. US-Präsident Donald Trump und Japans neue rechte Regierungschefin Takaichi Sanae kündigten am Montag (Ortszeit) in Tokio ein »neues goldenes Zeitalter« der »stetig wachsenden japanisch-amerikanischen Allianz« an. Beide unterzeichneten zudem ein Abkommen zur Sicherung der Versorgung mit seltenen Erden. Im Handelsstreit mit den USA hat Beijing seltene Erden und daraus gefertigte Magnete mit Ausfuhrkontrollen belegt.(dpa/jW)