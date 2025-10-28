Aus: Ausgabe vom 28.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Arbeitskampf bei Boeing dauert weiter an
Seattle. Beim US-Flugzeugbauer Boeing haben mehr als 3.000 seit August streikende Beschäftigte zum vierten Mal ein Angebot des Unternehmens abgelehnt. »Boeing hat behauptet, sie haben ihren Angestellten zugehört – das Ergebnis der heutigen Abstimmung zeigt, dass sie es nicht getan haben«, erklärte Brian Bryant von der Gewerkschaft IAM am Sonntag (Ortszeit). In den Tarifverhandlungen in Werken in Missouri und Illinois werden höhere Löhne und Bonuszahlungen sowie bessere Altersvorsorge gefordert. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
»Drill, baby, drill« im Amazonasvom 28.10.2025
-
Container für die Tonnevom 28.10.2025