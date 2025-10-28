Gegründet 1947 Dienstag, 28. Oktober 2025, Nr. 250
Aus: Ausgabe vom 28.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Arbeitskampf bei Boeing dauert weiter an

Seattle. Beim US-Flugzeugbauer Boeing haben mehr als 3.000 seit August streikende Beschäftigte zum vierten Mal ein Angebot des Unternehmens abgelehnt. »Boeing hat behauptet, sie haben ihren Angestellten zugehört – das Ergebnis der heutigen Abstimmung zeigt, dass sie es nicht getan haben«, erklärte Brian Bryant von der Gewerkschaft IAM am Sonntag (Ortszeit). In den Tarifverhandlungen in Werken in Missouri und Illinois werden höhere Löhne und Bonuszahlungen sowie bessere Altersvorsorge gefordert. (Reuters/jW)

