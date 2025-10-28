Lula stellt Handelsdeal mit USA in Aussicht

Kuala Lumpur. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass ein Handelsabkommen zwischen beiden Ländern in Kürze geschlossen wird. »Ich bin überzeugt, dass wir in wenigen Tagen eine endgültige Lösung zwischen den USA und Brasilien haben werden, damit das Leben gut und glücklich weitergehen kann«, sagte Lula am Montag am Rande eines Gipfeltreffens der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) in Malaysia. (AFP/jW)