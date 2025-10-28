Preis für Geflügel stabil, Eier teurer

Berlin. Die Geflügelwirtschaft rechnet trotz der massenhaften Tötung von Nutztieren infolge der Vogelgrippe mit relativ stabilen Preisen für Geflügelprodukte. Er glaube nicht, »dass wir kurzfristige Preisexplosionen haben«, sagte Hans-Peter Goldnick, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, im ZDF-»Morgenmagazin«. Dafür sei jedoch dringend eine Stallpflicht in allen Bundesländern erforderlich. Mit Blick auf Eierpreise gibt es aber auch andere Stimmen. Der Chef des Verbands der Bayerischen Geflügelwirtschaft, Robert Schmack, sagte im BR: »Auch bei uns wird es dramatisch sein, und Eierpreise, die sich dann um die Hälfte noch mal erhöhen, die halte ich nicht für ausgeschlossen.« (dpa/jW)